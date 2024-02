Journées Européennes des Métiers d’Art à Pacé / 16 artisans exposent leurs dernières créations Espace LE GOFFIC, 6 rue charles Le Goffic, Pacé, ille et vilaine Rennes, vendredi 5 avril 2024.

Journées Européennes des Métiers d’Art à Pacé / 16 artisans exposent leurs dernières créations Espace LE GOFFIC, 6 rue charles Le Goffic, Pacé, ille et vilaine Rennes 5 – 7 avril

Début : 2024-04-05 14:30

Fin : 2024-04-07 19:00

16 artisan.es d’art présentent leurs dernières créations: osier, bijoux, textile, décoration, sculpture raku, métal, mosaïque, photo sur bois, céramique faïence et porcelaine, verre, tapisserie. 5 – 7 avril 1

METIERS D’ART!

A la rencontre de nos savoir-faire

« Maîtrise du geste, rencontre avec la matière, naissance d’un objet… Loin des standards industriels, l’artisant d’art crée des objets originaux et uniques » .

Les JEMA , Journées Européennes des Métiers d’Art: un évènement européen, national… et local.

A l’initiative de la Mairie de Pacé, le collectif les Femmes Solaires organise cette année un événement pour les JEMA 2024.

Pour cette première édition, 16 artisanes et artisans d’art ont été sélectionnés – (Dont plusieurs sont adhérents à Ateliers d’Art de France)

Travail de l’osier, du verre, de la mosaïque, de la terre, du bois, du textile et du cuir, du métal, des peintures et matières acryliques…. Vous découvrirez des pièces uniques créés dans nos ateliers en Bretagne.

Pour les matières comme la terre, le verre , et le métal, plusieurs artisan.es présenteront les développements de techniques différentes – pour la céramique: sculpture, raku, faïence, porcelaine, décors aux engobes, aux patines, au sgraffito; le verre en grand et en petit, découpé pour le vitrail ou soufflé pour les perles; le métal en grand pour la décoration et l’aménagement de la maison, et en petit pour des bijoux raffinés.

Les samedi et dimanche vous pourrez assister à la démonstration « en direct » de différentes techniques : fabrication d’une corbeille en osier, assemblage de pièces en verre, travail de la patine, tournage de pièces en argile, décoration aux engobes et sgraffitto

Le vendredi après-midi sera plus spécifiquement orienté vers les collégiens qui souhaitent rencontrer des professionnels de l’artisanat d’art.

JEMA à PACÉ/ESPACE LE GOFFIC-MJC

6 avenue CHARLES LE GOFFIC à PACÉ centre.

Vendredi 5 avril 14h19h

Samedi 6 et dimanche 7 avril 10h19h.

Vernissage ouvert à tous le vendredi à 18h30.

Démonstrations les samedi et dimanche.

Contact organisation COLLECTIF LES FEMMES SOLAIRES 0603950847.

Espace LE GOFFIC, 6 rue charles Le Goffic, Pacé, ille et vilaine 6 rue charles le goffic Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine