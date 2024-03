Journées Européennes des Métiers d’Art à Mortagne-au-Perche Chapelle de l’Hôpital Mortagne-au-Perche, vendredi 5 avril 2024.

Journées Européennes des Métiers d’Art à Mortagne-au-Perche Chapelle de l’Hôpital Mortagne-au-Perche 5 – 7 avril

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-05 14:00

Fin : 2024-04-07 19:00

Mortagne-au-Perche accueille 22 artisans d’art répartis sur 7 lieux patrimoniaux remarquables pour valoriser l’excellence et le savoir-faire d’artisans exceptionnels à l’aide d’un guide-parcours. 5 – 7 avril 1

A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, la ville de Mortagne-au-Perche en partenariat avec l’association Mortagne Patrimoine, accueille 22 artisans d’art répartis sur 7 lieux patrimoniaux remarquables pour valoriser auprès du plus large public l’excellence et le savoir-faire d’artisans exceptionnels.

Au cours d’une déambulation libre dans la ville, les visiteurs iront à la rencontre des artisans qui mettront en œuvre devant eux les matières et les techniques qu’ils utilisent pour le ravissement de tous : Tabletier, maroquiniers, restaurateur de piano, héliograveurs, …

De plus, divers évènements en lien avec l’activité des exposants seront proposés (Conférence « L’art de la médaille » samedi 15h00 à la Médiathèque, Concert de piano samedi à 18h à l’église Notre-Dame, …).

Pratique :

Un guide-parcours permettra d’orienter les visiteurs vers les exposants tout en leur faisant découvrir la ville !

Horaires : Vendredi 5 avril de 14h à 18h, Samedi 6 avril de 10h à 18h et Dimanche 7 avril de 10h à 18 h.

Entrée libre

Chapelle de l’Hôpital 9 rue Longny mortagne-au-perche 61400 Mortagne-au-Perche 61400 Orne