Journées Européennes des Métiers d’Art à Montsoreau Montsoreau, samedi 6 avril 2024.

Journées Européennes des Métiers d’Art à Montsoreau Montsoreau Maine-et-Loire

La commune de Montsoreau organise, en partenariat avec le label Les Petites Cités de Caractère, une exposition Métiers d’Art dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art.

Trois professionnels de métiers variés de la commune de Montsoreau ont répondu présents.

Retrouvez

– Alan Reullier, sculpteur

– Florence Cardona Francheteau, graphiste

– Yannick Bouron, photographe

Ces deux jours sont ouverts au grand public. L’occasion pour ces professionnels de faire découvrir leur savoir-faire ! Des ateliers sont également prévus.

L’ouverture se fait dès le samedi matin afin d’accueillir le plus grand nombre de visiteurs et pourquoi pas, sensibiliser les jeunes aux métiers et susciter des vocations. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 09:00:00

fin : 2024-04-06 17:00:00

2 avenue de la Loire

Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire mairie@ville-montsoreau.fr

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art à Montsoreau Montsoreau a été mis à jour le 2024-04-03 par eSPRIT Pays de la Loire