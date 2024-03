JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART A L’HÔTEL DE LA MONNAIE place Philippe Leroy Vic-sur-Seille, samedi 6 avril 2024.

JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART A L’HÔTEL DE LA MONNAIE place Philippe Leroy Vic-sur-Seille Moselle

Samedi

Dans le cadre des Journées européennes des Métiers d’Art, découvrez des savoir-faire, des métiers de création et de tradition dans les locaux de l’Hôtel de la Monnaie de Vic-sur-Seille. Et prolongez votre découverte au Cloître des Dominicaines avec des expositions et démonstrations de créateurs locaux.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 14:00:00

fin : 2024-04-07 17:00:00

place Philippe Leroy Office de Tourisme du Pays du Saulnois

Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est contact@tourisme-saulnois.com

L’événement JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART A L’HÔTEL DE LA MONNAIE Vic-sur-Seille a été mis à jour le 2024-02-29 par OT DU PAYS SAULNOIS