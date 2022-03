JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART À L’HÔTEL ABBATIAL Lunéville Lunéville Catégories d’évènement: Lunéville

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D'ART À L'HÔTEL ABBATIAL Lunéville, 2 avril 2022

2022-04-02 14:00:00 – 2022-04-03 18:00:00 L'Hôtel Abbatial 1 place Saint Rémy

Lunéville Meurthe-et-Moselle L’espace Muséal de l’Hôtel Abbatial vous accueille pour la nouvelle exposition sur les “Chambres des Merveilles” : Le Centre des monuments nationaux en partenariat avec l’espace muséal de l’hôtel Abbatial de Lunéville invite petits et grands à découvrir le monde fascinant des cabinets de curiosités avec l’exposition « Les Chambres des Merveilles ». Planisphères, globes célestes, bijoux, coquillages, pierres précieuses, minéraux et statues, mais aussi dragons, sirènes ou licornes… L’exposition entraine le public à la découverte de sept cabinets, animés, lumineux ou sonores. Tous les objets présentés sont issus des savoir-faire de la main de l’homme. La partie de cette exposition permanente présente de nombreuses pièces de mobilier classiques issues des ateliers et grands ébénistes français. L’Art et l’Histoire à découvrir lors d’une visite ! +33 3 83 76 48 51 Hôtel Abbatial

