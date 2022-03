Journées Européennes des Métiers d’Art à l’Atelier de Céramique Les Fleurs d’Argile Tonneins Tonneins Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Journées Européennes des Métiers d’Art à l’Atelier de Céramique Les Fleurs d’Argile Tonneins, 2 avril 2022, Tonneins. Journées Européennes des Métiers d’Art à l’Atelier de Céramique Les Fleurs d’Argile Poterie Les Fleurs d’Argile 33 rue Maréchal Foch Tonneins

Tonneins Lot-et-Garonne EUR Durant 2 jours, l’atelier de Céramique sera ouvert au public dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art.

+33 6 64 67 32 82

