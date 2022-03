Journées Européennes des Métiers d’Art à la Ferme Troglo Loches, 2 avril 2022, Loches.

Journées Européennes des Métiers d’Art à la Ferme Troglo Loches

2022-04-02 10:00:00 – 2022-04-03 18:00:00

Loches Indre-et-Loire

La Ferme Troglo du XVII° siècle accueille une dizaine d’artistes et artisans d’Art regroupant les activités suivantes :

– T Léo : sculpture

– Les Lièges de Marie : objets décoratifs et de communication en liège

– Chez Madame Augustine : couture et création robes, chapeaux d’inspirations historiques (XVIII-XIXe siècles)

– L’Atelier Modeste, Laurence Chabard : céramiste

– Sylvie H. : poterie, modelage et sculpture sur terre

– Aux Bois Ronds, Hervé Gassiot : tourneur sur bois

– Studio Grain d’Image : photographe technicien

– Bjô: sculpture en métal

– Solenne Caillat : vitrailliste

– Raisa Salvador : céramiste

– Le BouZier ceramics, Laurence Reutemann: céramiste

– Eric Julien : maçonnerie en matériaux naturels et sains

– Reno : potier

La Ferme Troglo du XVII° siècle accueille une dizaine d’artistes et artisans d’Art. L’exposition est en symbiose avec les cavités souterraines exceptionnellement ouvertes pour l’occasion : l’éclairage et la présentation donnent aux œuvres un aspect original et unique ! Construction d’un four à pain.

contact@lesliegesdemarie.fr +33 6 87 19 73 64 http://www.lesliegesdemarie.fr/

