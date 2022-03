Journées Européennes des Métiers d’Art à la Cité Danzas Saint-Louis Saint-Louis Catégories d’évènement: Haut-Rhin

2022-04-02 11:00:00 – 2022-04-03 19:00:00

Les ateliers de la Cité Danzas seront ouverts à l'occasion des Journées Européennes des Métiers d'Art. En collaboration avec la Fédération régionale des métiers d'art d'Alsace (FREMAA), la Ville de Saint-Louis invite de nombreux artisans à venir présenter leurs réalisations. Au total, une trentaine d'artisans seront présents. Entrée libre selon les conditions sanitaires et restauration sur place. Les artisans présentent leurs derniers travaux et réalisations. Outre les artisans résidents de la Cité, de nombreux artisans extérieurs sont invités. Diverses démonstrations seront proposées au grand public. Un espace restauration ouvert durant toute la durée de la manifestation permettra aux petits comme aux grands de se restaurer.

