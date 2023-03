Journées Européennes des Métiers d’Art à la Cité Danzas Saint-Louis Office de tourisme du pays de Saint Louis - Huningue Saint-Louis Catégories d’Évènement: 68300

Journées Européennes des Métiers d’Art à la Cité Danzas, 1 avril 2023, Saint-Louis Office de tourisme du pays de Saint Louis - Huningue Saint-Louis. Journées Européennes des Métiers d’Art à la Cité Danzas 12 Rue Théo Bachmann Saint-Louis 68300

2023-04-01 11:00:00 – 2023-04-02 19:00:00 Saint-Louis

68300 Saint-Louis Les ateliers de la Cité Danzas seront ouverts à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art. En collaboration avec la Fédération régionale des métiers d’art d’Alsace (FREMAA), la Ville de Saint-Louis invite de nombreux artisans à venir présenter leurs réalisations. Au total, une trentaine d’artisans seront présents. Margaux LAUNAY-SAJET – Brodeuse – tapissière Joséphine HIRSCHI – Céramiste SYMETRIA – Jean-Charles KIEN, Sérigraphe MidMod 20C, Daniela NIEMEYER – Restauratrice de mobilier scandinave, tapissière-décoratrice Timo NIEMEYER, Imprimeur sérigraphe, relieur-restaurateur Les artisans présentent leurs derniers travaux et réalisations. Outre les artisans résidents de la Cité, de nombreux artisans extérieurs sont invités. Diverses démonstrations seront proposées au grand public. +33 3 89 69 52 11 Saint-Louis

