JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART A HAUTE GOULAINE Haute-Goulaine, 2 avril 2022, Haute-Goulaine.

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART A HAUTE GOULAINE Chateau de Goulaine Allée du Château Haute-Goulaine

2022-04-02 – 2022-04-03 Chateau de Goulaine Allée du Château

Haute-Goulaine Loire-Atlantique Haute-Goulaine

EUR 5 Après deux ans d’interruption, nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir à nouveau dans le cadre exceptionnel du Château de Goulaine.

Datant de la fin du Moyen-âge, début Renaissance, le château dispose encore de vestiges de son passé fortifié du XIIe siècle.

Ce domaine accueillera notre rassemblement d’artisans d’art.

Tout au long de ces 2 journées, les artisans d’art exposeront leurs travaux, effectueront des démonstrations et répondront à vos questions dans une ambiance conviviale.

Les métiers présentés seront :

Restauration de tableau, Enluminure, Calligraphie, Gravure d’épargne et Taille-Douce, Typographie,Teinture Végétale,Sérigraphie, Illustration, Horlogerie, Sellerie Maroquinerie…

Nous aurons également parmi nous d’autres activités : métiers du Luxe (Brodeurs d’art et Parfumeur). Tailleur de pierre et sculpteurs de métal.

Programmation spéciale jeune public

contact@chateaudegoulaine.fr +33 2 40 54 91 42 http://www.chateaudegoulaine.fr/

