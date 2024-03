Journées Européennes des Métiers d’Art à Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe, vendredi 5 avril 2024.

Journées Européennes des Métiers d’Art à Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Découvrez Fresnay-sur-Sarthe et ses artisans d’art à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art !

Du vendredi 5 au dimanche 7 avril, les Journées Européennes des Métiers d’Art auront lieu à Fresnay-sur-Sarthe, labellisée Ville et Métiers d’Art !

À cette occasion, un programme très complet vous est proposé

– conférence gratuite sur la céramique en Sarthe par Alain Champion le vendredi à 18h30 à la salle Georges Durand (Parc du Château)

– exposition « Pot à lait. Pichet à eau… petite histoire de la poterie en Sarthe » prêtée par les Archives Départementales de la Sarthe et visible samedi et dimanche de 10h à 18h dans le salle Georges Durand (Parc du Château)

– de nombreux ateliers d’artisans d’art et d’artistes ouverts samedi et dimanche taillandier d’armes, relieuse, illustratrice, vitrailliste, photographe, joaillier, forgeron ou encore luthier (listing et horaires complets sur le programme en téléchargement)

– ouverture du Musée de la Coiffe et de son atelier de restauration de coiffes samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h

– ouverture des boutiques des brocanteurs, antiquaires et galeries d’art samedi et dimanche pour que vous puissiez chiner tout en vous baladant

Pour vous aiguiller lors de votre visite, deux pôles d’accueil et d’informations seront mis en place

– à l’Office de Tourisme des Alpes Mancelles (19 Avenue du Docteur Riant) samedi de 10h à 17h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

– sous les Halles (Place de Bassum) samedi et dimanche de 10h à 18h

Programme complet disponible en téléchargement ou auprès de l’Office de Tourisme de Fresnay-sur-Sarthe. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05

fin : 2024-04-07

Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art à Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2024-03-15 par eSPRIT Pays de la Loire