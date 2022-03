Journées Européennes des Métiers d’Art à Courboyer Perche en Nocé, 2 avril 2022, Perche en Nocé.

Journées Européennes des Métiers d’Art à Courboyer Maison du Parc du Perche Courboyer Perche en Nocé

2022-04-02 14:00:00 – 2022-04-02 18:00:00 Maison du Parc du Perche Courboyer

Perche en Nocé Orne

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, la Maison du Parc du Perche vous propose de rencontrer, le temps d’un après-midi, les artisans qui œuvrent à la restauration de la toiture du manoir de Courboyer depuis plusieurs mois : les entreprises Pierres et Patrimoine Houdayer (maçonnerie et taille de pierre), Béquet (couverture) et Guillet (charpente) vous emmèneront à la découverte des travaux et effectueront des démonstrations de leur métier.

Également au programme de cet après-midi, Nicolas Gautier, architecte des Bâtiments de France, viendra dédicacer son livre “Manoirs et Logis aux champs du grand Perche” et des balades en attelages avec des chevaux percherons seront proposées pour découvrir le domaine.

L’exposition “Courboyer, quel chantier !”, qui retrace le projet de restauration du manoir, reste accessible toute la journée.

Gratuit.

info.tourisme@parc-naturel-perche.fr +33 2 33 25 70 10 https://www.parc-naturel-perche.fr/

Maison du Parc du Perche Courboyer Perche en Nocé

