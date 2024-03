Journées européennes des métiers d’art à Audrix Malle aux costumes Audrix, vendredi 5 avril 2024.

Journées européennes des métiers d’art à Audrix Malle aux costumes Audrix Dordogne

Inauguration de la scénographie inédite des œuvres de Catherine Ingrassia, costumière et Nadine Tricard, abajouriste qui participent pour la 3ème année à cette manifestation dédiée au métiers d’art . Les costumes en lumière ont pour thème la faune. Entrée libre du 3 au 7 avril de 10h à 18h.

Pour la 3ème année, Catherine Ingrassia, costumière et Nadine Tricard, abajouriste vous proposent une scénographie inédite de leurs œuvres. Lors de cette inauguration vous découvrirez les costumes en lumière qui ont pour thème cette année la faune, la création sonore est réalisée par Ferréal Ingrassia. Entrée libre du mercredi 3 avril au dimanche 7 avril, de 10h à 13h et de 14h à 18h. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 18:00:00

fin : 2024-04-05

Malle aux costumes Le bourg

Audrix 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Journées européennes des métiers d’art à Audrix Audrix a été mis à jour le 2024-03-25 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère