Journées Européennes des Métiers d’Art > 3 Rencontre des Métiers dArt de la Manche au Musée Thomas Henry Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin, vendredi 5 avril 2024.

Les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) ont pour objet de valoriser le secteur des métiers d’art et le patrimoine vivant. A l’occasion de leur 18e édition, le musée Thomas Henry ouvre ses portes à 16 artisans d’art normands pour une exposition Sur le bout des doigts , thème national des JEMA 2024. Ils présenteront sur leur stand en continu et lors de mini-conférences (le week-end), leur savoir-faire, leurs outils et leurs techniques, avec parfois un regard croisé artisan d’art-médiatrice du patrimoine sur une œuvre ou un objet du musée.

Du 12 mars au 1er avril, une exposition photographique présente en avant-première le travail, les gestes et les ateliers des artisans sélectionnés, sous le regard de la photographe Emmanuelle de Maistre. Esplanade de la Laïcité de Cherbourg en Cotentin.

Conférences sans réservation

Samedi 6 avril

10h15 – Véronique Le Voucher, fabrication d’objet en papier.

11h – Rouge Garance, fileuse de laine11h45 – Isabelle Faure, couturière et brodeuse.

13h30 – Marie Lunel, atelier Haut les Brins, vannière.

14h15 – Atelier Gwendoline Santoro, restauratrice.

15h – Paul Lebey, fabrication de charpente à l’ancienne.

16h- Atelier Gouty vitrail, vitrailliste.

17h- Atelier Gouty , Fileuse de verre au chalumeau.

Dimanche 7 avril

10h15 – Les Petits batraciens, maroquinier.

11h – Duval Création, fabricant de luminaire.

11h45 – Cecile Vaeille-Kay, céramiste.

13h30 – Menuiserie Ratel, menuisier bois tourneur.

14h15 – Atelier Goupillot, joaillière.

16h – La mécanique instrumentale, restaurateur d’instrument à vent.

17h – Spring, tapissière décoratrice.

Rendez-vous d’Exception conférence sur réservation

Dimanche 15h – Marie-Pierre Belgary, Maître d’Art, ciseleuse et sculptrice sur métal (conférence d’une heure)réservation au 02.33.23.39.33 ou par mail à musees@cherbourg.fr.

Début : 2024-04-05 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Cherbourg-Octeville Centre culturel Le Quasar Esplanade de la Laïcité

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie patouchechapeaux@gmail.com

