Journées Européennes des Métiers d’Art 2024 Guebwiller, samedi 6 avril 2024.

L’IEAC ouvre ses portes pour offrir aux visiteurs un aperçu des savoir-faire et de la création en arts céramiques.

L’Institut Européen des Arts Céramiques ouvrira ses portes les 06 et 07 avril 2024 dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, organisées cette année autour du thème sur le bout des doigts .

Durant ce week-end, l’IEAC organise un parcours de visite inédit autour de la céramique et invite le public à découvrir les métiers et savoir-faire d’excellence de la création en arts céramiques à travers un programme varié visites guidées, démonstrations, présentation didactique du travail de la terre, ateliers adultes/enfants, rencontres et échanges avec les stagiaires de la formation professionnelle et les céramistes invités.

La visite continuera avec des conférences immersives dans l’auditorium du château de la Neuenbourg autour de la restitution de la résidence de la céramiste et designeuse Jessie Derogy.

Ses œuvres seront présentées et expliquées par l’artiste dans l’espace du chœur supérieur des Dominicains de Haute-Alsace, partenaire culturel situé à 3 minutes à pied de l’IEAC.

Pour en savoir plus sur le programme et connaître nos horaires d’ouverture, rendez-vous sur notre site internet :

http://www.arts-ceramiques.org/information-ieac.html

Lieu l’Institut Européen des Arts Céramiques, Château de la Neuenbourg à Guebwiller

Quand samedi 6 et le dimanche 7 avril 2024 de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Entrée libre 0 EUR.

3 rue du 4 février

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est

