Journées Européennes des Métiers d’Art 2023 Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence

Journées Européennes des Métiers d’Art 2023, 27 mars 2023, Valence . Journées Européennes des Métiers d’Art 2023 Divers communes de l’Agglomération Valence Romans Valence Drôme

2023-03-27 – 2023-04-02 Valence

Drôme Pour la 5ème année consécutive, l’Agglo s’associe aux Journées Européennes des Métiers d’Art et donne de la visibilité aux talents et aux centres de formations métiers d’art du territoire. Accueil Valence

dernière mise à jour : 2023-02-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Divers communes de l'Agglomération Valence Romans Valence Drôme Ville Valence lieuville Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence /

Journées Européennes des Métiers d’Art 2023 2023-03-27 was last modified: by Journées Européennes des Métiers d’Art 2023 Valence 27 mars 2023 Divers communes de l'Agglomération Valence Romans Valence Drôme Drôme Valence

Valence Drôme