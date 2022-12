Journées européennes des métiers d’art 2023 Beaune Beaune Catégories d’évènement: Beaune

Côte-d’Or EUR 0 0 La Chambre de Métiers et de l’Artisanat a sélectionné une trentaine de professionnels pour cette exposition de savoir-faire.

Regrouper en un seul lieu plus de vingt métiers et des professionnels de talent est l’enjeu de la CMA pour ces journées européennes des métiers d’art 2023.

Les visiteurs pourront aller à la rencontre de ces professionnels issus de nos territoires, comprendre leurs univers et échanger avec eux sur les techniques utilisées, les matériaux qu’ils sélectionnent,…

