2022-03-28 – 2022-04-03

Toulon Var Les Journées Européennes des Métiers d’Art sont un événement unique et gratuit en faveur d’une meilleure reconnaissance du secteur des métiers d’art.

Thème 2022 « Nos mains à l’unisson ! ».

Programme sur https://www.journeesdesmetiersdart.fr/ +33 1 55 78 85 85 https://www.journeesdesmetiersdart.fr/ Toulon

