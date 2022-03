Journées européennes des métiers d’art 2022 : carte blanche aux ateliers d’art du Gâtinais ! Parc naturel régional du Gâtinais français, 2 avril 2022, Milly-la-Forêt.

Journées européennes des métiers d’art 2022 : carte blanche aux ateliers d’art du Gâtinais !

du samedi 2 avril au dimanche 3 avril à Parc naturel régional du Gâtinais français

A l’occasion d’un week-end, participez à ce rendez-vous annuel incontournable et venez découvrir les précieux secrets de fabrication de nos artisans d’art : 13 d’entre eux investiront la Maison du Parc naturel régional du Gâtinais français pour vous proposer des démonstrations, expositions et stages d’initiation tandis que d’autres vous ouvriront les portes de leurs ateliers. Ils sont créateurs de bijoux, ébénistes, sculpteurs et tourneurs sur bois, vitraillistes, ornemanistes, céramistes, restaurateurs, couteliers, photographes, luthiers, créatrices de modes… bienvenue chez les professionnels des métiers d’art du Parc naturel régional du Gâtinais français !! D’ici là, pour découvrir en avant-première nos artisans d’art, rendez-vous sur nos réseaux sociaux ! _**Retrouvez le détail de la programmation sur**_ : [[https://www.parc-gatinais-francais.fr/les-journees-des-metiers-dart-2022/](https://www.parc-gatinais-francais.fr/les-journees-des-metiers-dart-2022/)](https://www.parc-gatinais-francais.fr/les-journees-des-metiers-dart-2022/) et sur [[https://www.journeesdesmetiersdart.fr/manifestation/carte-blanche-aux-artisans-dart-du-gatinais](https://www.journeesdesmetiersdart.fr/manifestation/carte-blanche-aux-artisans-dart-du-gatinais)](https://www.journeesdesmetiersdart.fr/manifestation/carte-blanche-aux-artisans-dart-du-gatinais) _**Nous suivre sur les réseaux sociaux**_ : facebook (@PNRGatinaisFrancais) et Instagram (@pnr_gatinais_francais). Agenda source : [www.m-essonne.fr](https://www.m-essonne.fr)

Entrée libre sur le site de la Maison du Parc (Milly-la-Forêt) / Sur réservation pour la visite des ateliers des artisans et artistes sur le territoire du Parc

Le temps d’un week-end, participez à ce rendez-vous annuel incontournable relayé par le Parc naturel régional du Gâtinais français. 26 artisans d’art vous y dévoilent leurs savoir-faire !

Parc naturel régional du Gâtinais français 20 boulevard du Maréchal Lyautey, 91490 Milly-la-Forêt Milly-la-Forêt Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T18:00:00;2022-04-03T10:00:00 2022-04-03T18:00:00