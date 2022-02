Journées Européennes des Métiers d’ Art Saint-Jean-d’Angély Saint-Jean-d'Angély Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saint-Jean-d'Angély

Journées Européennes des Métiers d’ Art Saint-Jean-d’Angély, 28 mars 2022, Saint-Jean-d'Angély. Journées Européennes des Métiers d’ Art Musée des Cordeliers 9 rue régnaud Saint-Jean-d’Angély

2022-03-28 – 2022-04-03 Musée des Cordeliers 9 rue régnaud

Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime Saint-Jean-d’Angély Découverte des artisans et de l’artisanat d’art. musee@angely.net +33 5 46 25 09 72 Musée des Cordeliers 9 rue régnaud Saint-Jean-d’Angély

dernière mise à jour : 2022-01-10 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Saint-Jean-d'Angély Autres Lieu Saint-Jean-d'Angély Adresse Musée des Cordeliers 9 rue régnaud Ville Saint-Jean-d'Angély lieuville Musée des Cordeliers 9 rue régnaud Saint-Jean-d'Angély Departement Charente-Maritime

Journées Européennes des Métiers d’ Art Saint-Jean-d’Angély 2022-03-28 was last modified: by Journées Européennes des Métiers d’ Art Saint-Jean-d’Angély Saint-Jean-d'Angély 28 mars 2022 Charente-Maritime Saint-Jean-d'Angély

Saint-Jean-d'Angély Charente-Maritime