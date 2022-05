JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE, 18 juin 2022, .

JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE

2022-06-18 – 2022-06-18

Cet événement sera l’occasion de découvrir de manière ludique cette science passionnante et ses pratiques. Ce week-end permettra de sensibiliser les publics les plus divers à l’archéologie, ses enjeux, ses métiers et ses méthodes. En partenariat avec l’INRAP.

Tarif : Droit d’entrée à l’abbaye / Visites guidées sur inscription

Programme complet sur epau.sarthe.fr à partir du 1er juin

Pour la deuxième année consécutive, l’Abbaye Royale de l’Épau propose, en partenariat avec l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives), de nombreuses activités à faire en famille.

