Journées Européennes de l'Archéologie Voingt, 19 juin 2021-19 juin 2021, Voingt. Journées Européennes de l'Archéologie 2021-06-19 14:00:00 – 2021-06-19 18:00:00 Maison Archéologique des Combrailles Le bourg

Voingt Puy-de-Dôme Voingt Scénographie qui présente le riche patrimoine archéologique du territoire. Visite guidée de l'expo temporaire : « Trésors lapidaires des Combrailles ». contact@ccvcommunaute.fr +33 4 73 79 70 70 http://www.ccvcommunaute.fr/culture-loisirs/maison-archeologique-combrailles/

Adresse Maison Archéologique des Combrailles Le bourg Ville Voingt