Journées Européennes de l’Archéologie : visite guidée Sisteron Sisteron Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Sisteron

Journées Européennes de l’Archéologie : visite guidée Sisteron, 18 juin 2022, Sisteron. Journées Européennes de l’Archéologie : visite guidée Place de la République Au départ de l’Office de Tourisme Sisteron

2022-06-18 – 2022-06-18 Place de la République Au départ de l’Office de Tourisme

Sisteron Alpes de Haute-Provence La journée sera consacrée à faire découvrir aux écoles le monde de l’archéologie au travers d’animations. Place de la République Au départ de l’Office de Tourisme Sisteron

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Sisteron Autres Lieu Sisteron Adresse Place de la République Au départ de l'Office de Tourisme Ville Sisteron lieuville Place de la République Au départ de l'Office de Tourisme Sisteron Departement Alpes de Haute-Provence

Sisteron Sisteron Alpes de Haute-Provence https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sisteron/

Journées Européennes de l’Archéologie : visite guidée Sisteron 2022-06-18 was last modified: by Journées Européennes de l’Archéologie : visite guidée Sisteron Sisteron 18 juin 2022 Alpes-de-Haute-Provence Sisteron

Sisteron Alpes de Haute-Provence