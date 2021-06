Hérisson Hérisson Allier, Hérisson Journées Européennes de l’Archéologie : Visite de la maison dite « la Synagogue » à Hérisson Hérisson Hérisson Catégories d’évènement: Allier

Journées Européennes de l'Archéologie : Visite de la maison dite « la Synagogue » à Hérisson, 19 juin 2021-20 juin 2021, Hérisson.

Hérisson Allier La maison dite La synagogue sera ouverte aux visiteurs pour les Journées

La maison dite La synagogue sera ouverte aux visiteurs pour les Journées Européennes de l'archéologie.

