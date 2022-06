Journées Européennes de l’Archéologie : Visite de la maison dite « la Synagogue » à Hérisson Hérisson Hérisson Catégories d’évènement: 03190

Hérisson

Journées Européennes de l’Archéologie : Visite de la maison dite « la Synagogue » à Hérisson Hérisson, 18 juin 2022, Hérisson. Journées Européennes de l’Archéologie : Visite de la maison dite « la Synagogue » à Hérisson Maison dite de « La Synagogue » 3 rue de l’Abbé-Aury Hérisson

2022-06-18 – 2022-06-19 Maison dite de « La Synagogue » 3 rue de l’Abbé-Aury

Hérisson 03190 La maison dite « La Synagogue » sera exceptionnellement ouverte aux visiteurs pour les Journées Européennes de l’Archéologie, qui se dérouleront les 18 et 19 Juin 2022. +33 6 52 07 87 57 Maison dite de « La Synagogue » 3 rue de l’Abbé-Aury Hérisson

dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: 03190, Hérisson Autres Lieu Hérisson Adresse Maison dite de "La Synagogue" 3 rue de l’Abbé-Aury Ville Hérisson lieuville Maison dite de "La Synagogue" 3 rue de l’Abbé-Aury Hérisson Departement 03190

Hérisson Hérisson 03190 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/herisson/

Journées Européennes de l’Archéologie : Visite de la maison dite « la Synagogue » à Hérisson Hérisson 2022-06-18 was last modified: by Journées Européennes de l’Archéologie : Visite de la maison dite « la Synagogue » à Hérisson Hérisson Hérisson 18 juin 2022 03190 Hérisson

Hérisson 03190