EUR 0 0 Vous avez rendez-vous avec votre histoire ! Les Journées européennes de l’archéologie sont pilotées par l’Inrap sous l’égide du Ministère de la Culture. Passionné(e)s d’histoire ou simples curieux, venez découvrir les coulisses du patrimoine et de la recherche archéologique.

Accès libre, sans réservation.

Labo’archéo

Que s’est-il passé à Solutré au temps de la Préhistoire ? Pourquoi a-t-on retrouvé autant d’ossements au pied de la Roche de Solutré ? Initiez-vous aux techniques de l‘archéologie et découvrez la véritable histoire de ce site exceptionnel.

Taille du silex :

Samedi et dimanche , en continu de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

L’archéologue Louis de Weyer, spécialiste des premières industries humaines, présente la taille des roches dures. Comment fabrique-t-on des outils de pierre ? Quels principes sont-ils mis en œuvre ? Quelles traditions techniques peut-on reconnaître ?

Une histoire du silex et des hommes à travers le temps…

rochedesolutre@saoneetloire71.fr +33 3 85 35 82 81 http://www.rochedesolutre.com/

