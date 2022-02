JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE Thorigné-en-Charnie Thorigné-en-Charnie Catégories d’évènement: Mayenne

Thorigné-en-Charnie

JOURNÉES EUROPÉENNES DE L'ARCHÉOLOGIE Thorigné-en-Charnie, 19 juin 2022, Thorigné-en-Charnie.
Vallée des grottes de Saulges Musée de Préhistoire

2022-06-19 10:00:00 – 2022-06-19 17:00:00

Le musée de Préhistoire s'associe à l'association GRAM (Groupe de Recherches Archéologiques de la Mayenne) pour vous proposer un programme riche d'animations sur la préhistoire : taille de silex, feu, tir à la sagaie … De quoi ravir petits et grands ! Toute la journée. Gratuit. Animations extérieures annulées en cas d'intempéries.

