Journées Européennes de l’Archéologie Savigny-en-Véron Savigny-en-Véron Catégories d’évènement: 37420

Savigny-en-Véron

Journées Européennes de l’Archéologie Savigny-en-Véron, 18 juin 2022, Savigny-en-Véron. Journées Européennes de l’Archéologie Savigny-en-Véron

2022-06-18 – 2022-06-19

Savigny-en-Véron 37420 Les Journées Européennes de l’Archéologie sont l’occasion de faire découvrir au public les coulisses du patrimoine et de la recherche grâce à des activités ludiques, originales et interactives. L’équipe des musées accompagnée de l’Inrap et des associations « ArchéoLoches » et « PaléoNéo & Nous » proposeront de nombreuses activités. Venez participer à des initiations de tir au propulseur, à un escape game junior, à des ateliers de création de fibules. Venez découvrir l’archéozoologie et identifier les graines. Toutes ces activités vous permettront de mieux comprendre le travail des archéologues. En compagnie de l’équipe des musées et de la potière Aurélie Mulard, des visites-ateliers sur la céramique au néolithique rythmeront cette manifestation. Les Journées Européennes de l’Archéologie sont l’occasion de faire découvrir au public les coulisses du patrimoine et de la recherche grâce à des activités ludiques, originales et interactives. L’équipe des musées accompagnée de l’Inrap et des associations « ArchéoLoches » et « PaléoNéo & Nous » Les Journées Européennes de l’Archéologie sont l’occasion de faire découvrir au public les coulisses du patrimoine et de la recherche grâce à des activités ludiques, originales et interactives. L’équipe des musées accompagnée de l’Inrap et des associations « ArchéoLoches » et « PaléoNéo & Nous » proposeront de nombreuses activités. Venez participer à des initiations de tir au propulseur, à un escape game junior, à des ateliers de création de fibules. Venez découvrir l’archéozoologie et identifier les graines. Toutes ces activités vous permettront de mieux comprendre le travail des archéologues. En compagnie de l’équipe des musées et de la potière Aurélie Mulard, des visites-ateliers sur la céramique au néolithique rythmeront cette manifestation. Savigny-en-Véron

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: 37420, Savigny-en-Véron Autres Lieu Savigny-en-Véron Adresse Ville Savigny-en-Véron lieuville Savigny-en-Véron Departement 37420

Savigny-en-Véron Savigny-en-Véron 37420 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/savigny-en-veron/

Journées Européennes de l’Archéologie Savigny-en-Véron 2022-06-18 was last modified: by Journées Européennes de l’Archéologie Savigny-en-Véron Savigny-en-Véron 18 juin 2022 37420 Savigny-en-Véron

Savigny-en-Véron 37420