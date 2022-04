JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’évènement: Moselle

Sarrebourg Moselle Sarrebourg Profitez de ce week-end pour venir découvrir ou redécouvrir les collections archéologiques du Musée du Pays de Sarrebourg ! Animations prévues : samedi et dimanche 2022 de 14h00 à 18h00 : l’association Triboci/Civitas Tribocorum présentera l’histoire du Bas-Rhin dans l’Antiquité à travers des ateliers sur la quotidienne et l’aspect militaire (armée romaine). Dimanche à 15h00, visite guidée de l’exposition “Romains des villes, romains des champs” avec Nicolas Meyer, archéologue à l’INRAP. reservations-parcourschagall@orange.fr +33 3 87 08 08 68 rue de la Paix Musée du Pays de Sarrebourg Sarrebourg

