Journées Européennes de l’Archéologie Périgueux, 19 juin 2022, Périgueux.

Journées Européennes de l’Archéologie Périgueux

2022-06-19 – 2022-06-19

Périgueux Dordogne Périgueux

EUR 4 6 Journées européennes de l’archéologie au MAAP

Dimanche 19 juin (13h-18h)

Atelier famille en continu 13h30-17h30 :

Etranges et fabuleux

Le Moyen Âge regorge de griffons, licornes et autres chimères. Observez les griffons sculptés en bas-relief sous le cloître et inventez un animal fantastique en le modelant dans de l’argile !

gratuit – sans réservation

Visite commentée de 15h à 16h :

Venez découvrir et échanger autour des collections médiévales et renaissance.

Présentation faite par Véronique Merlin-Anglade, directrice-conservatrice du musée.

gratuit- sans réservation

Journées européennes de l’archéologie au MAAP

Samedi 18 juin (13h-18h)

Atelier famille en continu 13h30-17h30 :

Etranges et fabuleux

Visite commentée de 15h à 16h

gratuit- sans réservation

Plus d’infos : 0553064070 / www.perigueux-maap.fr

+33 5 53 06 40 70

Journées européennes de l’archéologie au MAAP

Dimanche 19 juin (13h-18h)

Atelier famille en continu 13h30-17h30 :

Etranges et fabuleux

Le Moyen Âge regorge de griffons, licornes et autres chimères. Observez les griffons sculptés en bas-relief sous le cloître et inventez un animal fantastique en le modelant dans de l’argile !

gratuit – sans réservation

Visite commentée de 15h à 16h :

Venez découvrir et échanger autour des collections médiévales et renaissance.

Présentation faite par Véronique Merlin-Anglade, directrice-conservatrice du musée.

gratuit- sans réservation

©maap

Périgueux

dernière mise à jour : 2022-05-05 par OT de Périgueux