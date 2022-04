Journées Européennes de l’Archéologie Périgueux Périgueux Catégories d’évènement: 24000

Périgueux 24000 EUR 4 6 Journées européennes de l’archéologie au MAAP

Samedi 18, dimanche 19 juin (13h-18h)

Ateliers pour p’tits curieux Quelles informations pourras-tu découvrir en observant, expérimentant manipulant des moulages de crânes anciens et des silex taillés ? Sauras-tu utiliser les bons outils qui te permettront d’en savoir plus sur les hommes de la préhistoire ? Samedi 18, dimanche 19 juin (13h-18h)

plus d’infos : 0553064070 / maap-perigueux.fr +33 5 53 06 40 70 Journées européennes de l’archéologie au MAAP

Ateliers pour p’tits curieux Quelles informations pourras-tu découvrir en observant, expérimentant manipulant des moulages de crânes anciens et des silex taillés ? Sauras-tu utiliser les bons outils qui te permettront d’en savoir plus sur les hommes de la préhistoire ? ©maap

