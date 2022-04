Journées Européennes de l’Archéologie : Peaux, Poils et Fibres, le Dressing Préhistorique Die Die Catégories d’évènement: Die

Journées Européennes de l'Archéologie : Peaux, Poils et Fibres, le Dressing Préhistorique
Musée archéologique de Die et du Diois, 11 rue Camille Buffardel, Die
18 juin 2022, 10:00:00 – 18:00:00

Die Drôme Die A l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, la journée sera dédiée aux vêtements à la Préhistoire. Travail des fibres textiles, des peaux, création de bijoux en en os, façonnage de corde… Cette journée est ouverte à tous et gratuite. info@prehistoire-vercors.fr +33 4 75 48 27 81 https://www.parc-du-vercors.fr/prehistoire/journees-europeennes-de-larcheologie-peaux-poils-et-fibres-le-dressing-prehistorique Musée archéologique de Die et du Diois 11 rue Camille Buffardel Die

