JEA 2022 : programmation du Muséum ———————————- Depuis 12 ans, les Journées européennes de l’archéologie (JEA) invitent le public à plonger dans le passé, à explorer les traces matérielles des sociétés depuis la Préhistoire. Pilotées par **l’Inrap** sous l’égide du **ministère de la Culture**, les JEA encouragent les pouvoirs publics et les acteurs de l’archéologie à **valoriser le patrimoine archéologique**. Pendant ces journées, le **Muséum de Toulouse** se mobilise en vous proposant un programme ad hoc : Rencontre ——— ### Emile Cartailhac et la grotte d’Altamira Retour sur l’itinéraire d’un préhistorien et sur la découverte majeure de cette grotte située à Santillane (Santander, Espagne) et de son art pariétal qui ont changé notre regard sur les sociétés de la Préhistoire. Un voyage à travers ouvrages, illustrations, correspondance et spécimens des collections. Par **François Bon**, professeur de Préhistoire à l’Université Jean Jaurès – Toulouse II → MUSEUM – BIBLIOTHÈQUE CARTAILHAC → SAMEDI 18 JUIN À 16H30 (durée 1h) Ateliers / Animations ——————— ### **Animation « La journée de Mme Cro-sensible »** Madame Cro’Sensible vient d’une drôle d’époque, la Préhistoire. C’était il y a longtemps, très longtemps… Mais un matin en se réveillant dans son campement, catastrophe ! Madame Cro’Sensible a perdu son nez, ses yeux, ses mains et ses oreilles. La voilà privée de ses sens, mais les enfants sont là, prêts à l’aider. Les enfants vont sentir, observer, toucher et écouter. Ils découvrent ainsi comment pouvait se dérouler une journée au temps de la Préhistoire. → A PARTIR DE 3 ANS. DURÉE : 1 HEURE. SUR RÉSERVATION À L’ACCUEIL DU MUSÉUM LE JOUR MÊME. → MUSÉUM. ATELIER DES TOUT-PETITS (2ÈME ÉTAGE) → SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JUIN A 10H30 ET 15H45 → Durée 1h ### Table de médiation « La Préhistoire, quelle Histoire » Les hommes préhistoriques nous fascinent et nous intriguent, mais gardent leurs secrets bien enfouis. Les archéologues percent ces mystères et nous livrent quelques traces du passé. A l’entrée de l’exposition permanente, une table de médiation présentera divers objets allant de l’anthropologie aux techniques lithiques et la maîtrise du feu en passant par l’art mobilier et la couture… → TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS → MUSÉUM – EXPOSITION PERMANENTE → SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JUIN DE 10H30 À 12H30 ET 14H À 17H en continu ### Atelier initiation à l’art pariétal Initiation à l’art pariétal, venez découvrir les gestes des « artistes » préhistoriques : techniques, matériaux et figures emblématiques vous seront révélées. → A PARTIR DE 5 ANS. SUR INSCRIPTION À L’ACCUEIL DU MUSÉUM LE JOUR MÊME, DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES (8 ENFANTS MAX, ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE) → MUSÉUM. Le Labo (2ème étage) → SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JUIN À 11H → Durée 1h Projections ———– ### Diffusion de court-métrages → ACCESSIBLE AU PUBLIC SOURD ET MALENTENDANT _**Traces**_ d’Hugo Frassetto, Sophie Tavert Macian (Court métrage – France – 2019 – Animation – 13 min – À partir de 9 ans – Sans paroles) Il y a 36 000 ans, dans les gorges de l’Ardèche, un animal dessiné est un animal chassé. Quand revient le temps de la Chasse et de la Trace, Gwel prend la tête du groupe des chasseurs tandis que Karou le Traceur et son apprentie Lani partent dessiner dans la grotte monumentale. Ce périple est bouleversé par un lion des cavernes. _Crédits image et texte : Agence du court métrage_ _**La vénus**_ **_de Rabo_** de François Bertin (Court métrage – France – 2010 – Animation – 9 min – À partir de 12 ans – Sans paroles) Le menu de la journée pour Rabo ? Comme hier ! Grasse matinée, petit déjeuner, douche et puis… boulot. Il a beau être un homme libre, tout le monde doit aller travailler. _Crédits image et texte : Agence du court métrage_ → TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS → AU MUSÉUM – STUDIO CHAMPS LIBRES → SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JUIN 2022 DE 10H30 À 17H30 en continu Websérie ——– ### Numéro d’inventaire #1 AUX ORIGINES DE LA COUTURE Dans ce premier épisode de la websérie _**Numéro d’inventaire**_, on s’intéresse à la fabrication de l’aiguille à chas au paléolithique. Le film en stop motion montre de façon ludique un objet simple devenir une découverte majeure de la préhistoire. #2 LA CONQUE Ce deuxième épisode de la websérie _**Numéro d’inventaire**_ raconte la fabuleuse histoire de la conque de Marsoulas : sa provenance, son voyage jusque dans les Pyrénées, la manière dont elle a été façonnée pour devenir un instrument à vent. L’épopée de la plus ancienne conque jamais découverte en images et en musique. Websérie réalisée par le Muséum de Toulouse, en coproduction avec L**a Ménagerie** → AU MUSÉUM – STUDIO → SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JUIN DE 10H30 À 17H30 → À VISIONNER AUSSI SUR LA CHAÎNE YOUTUBE DU MUSÉUM → ACCESSIBLE AU PUBLIC SOURD ET MALENTENDANT Lectures ——– ### Passeur d’Histoires À l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, le Passeur d’Histoires vous invite à remonter le temps avec des lectures sur le thème de la Préhistoire. → TOUT PUBLIC À PARTIR DE 3 ANS. GRATUIT SANS INSCRIPTION. → AU MUSÉUM – MÉDIATHÈQUE JEUNESSE « POURQUOI PAS ? » → SAMEDI 18 JUIN 2022 DE 16H30 À 17H —————————- Pour aller plus loin : ———————- ### Cosquer 2 : Une réplique pour la caverne engloutie En 1991, la découverte de la grotte Cosquer, ornée de dessins préhistoriques et dont l’entrée était située à 37 m sous la Méditerranée fit sensation. Trente années plus tard, la menace de sa submersion complète, due à la montée inexorable du niveau des océans, a conduit la Région Sud à concevoir le projet d’une réplique qui ouvrira ses portes en 2022, à Marseille. Comment reproduire l’art pariétal d’un site inaccessible, impossible à voir autrement que par le truchement des photos ou des vidéos ? Quelles techniques choisir pour traduire au plus juste l’esprit de la grotte Cosquer, œuvre magistrale des artistes de la Préhistoire ? Au final, quel regard peut-on porter sur ce travail exigeant de reproduction ? → [ARTICLE À LIRE SUR PARLONS SCIENCES](https://www.museum.toulouse.fr/-/cosquer-2-une-replique-pour-la-caverne-engloutie) —————————- En découvrir plus sur le site officiel de JEA → [Accueil des JEA 2022, bande annonce vidéo – Journées européennes de l’archéologie (journees-archeologie.fr)](https://journees-archeologie.fr/c-2022/accueil) _Crédits photo : ©Inrap_

Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente, inscription uniquement sur place.

Passionnés d’histoire ou simples curieux, en famille, venez découvrir les coulisses du patrimoine et de la recherche archéologique.

