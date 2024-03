Journées Européennes de l’Archéologie Musée hors les murs Les Grangettes, samedi 15 juin 2024.

Journées Européennes de l’Archéologie Musée hors les murs Les Grangettes Doubs

Organisé par la DRAC, le club de Canoë-kayak de Pontarlier, l’INRAP et Arkéonautes.

Découvrez en famille des collections préhistoriques du musée et créez une petit poterie à la manière des hommes et des femmes du Néolithique. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 15:00:00

fin : 2024-06-15 17:00:00

Base nautique

Les Grangettes 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté musee@ville-pontarlier.com

