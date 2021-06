Journées Européennes de l’Archéologie Musée de Préhistoire Régionale, 20 juin 2021-20 juin 2021, Menton.

Journées Européennes de l’Archéologie

le dimanche 20 juin à Musée de Préhistoire Régionale

L’exposition temporaire Le règne animal et nous s’attache à situer la place de l’homme dans le règne animal. Elle montre que l’homme, par définition, existe depuis le début par sa relation à l’animal, pour s’alimenter mais aussi pour s’exprimer, l’image de l’animal occupant une grande place dans ses croyances et ses cultures. Elle aborde les conceptions qui prévalaient à différentes époques au sujet de la nature de l’homme et du monde animal. Visites commentées à 10h30, 14h30 et 16h30

Entrée libre et gratuite

Panorama naturaliste et archéologique sur le monde animal et perception des animaux qu’ont les hommes de la préhistoire à l’époque contemporaine.

Musée de Préhistoire Régionale Rue Lorédan Larchey Menton Menton Garavan Alpes-Maritimes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-20T10:00:00 2021-06-20T12:00:00;2021-06-20T14:00:00 2021-06-20T18:00:00