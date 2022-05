Journées Européennes de l’Archéologie Musée d’Apt, 17 juin 2022, Apt.

Journées Européennes de l’Archéologie au Musée d’Apt —————————————————- ### Du 17 > 19 Juin Entrée libre et gratuite ### Vendredi 17 juin : Place aux scolaires ! Des visites guidées animées par des élèves latinistes du collège Jeanne d’Arc seront proposées aux classes de CM2 et de 6e d’Apt. ### Samedi 18 juin, à 18h : Conférence « La place Jean Jaurès à Apt : apports des sondages archéologiques de 2021 », par Anaïs Roumégous, archéologue au conseil départemental de Vaucluse. _Réservation conseillée_ ### Samedi 18 et dimanche 19, 10h-12h et 14h-17h30 : Portes ouvertes à l’Annexe Apta Julia. Découvrez les collections archéologiques du pays d’Apt. L’équipe du musée sera présente pour vous accompagner dans votre visite et répondre à vos questions.

Musée d’Apt 14 Place du Postel 84400 Apt Apt Vaucluse



2022-06-17T09:00:00 2022-06-17T17:30:00;2022-06-18T10:00:00 2022-06-18T12:00:00;2022-06-18T14:00:00 2022-06-18T17:30:00;2022-06-19T10:00:00 2022-06-19T12:00:00;2022-06-19T14:00:00 2022-06-19T17:30:00