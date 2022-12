Journées européennes de l’archéologie Monteneuf Monteneuf Catégories d’évènement: Monteneuf

Morbihan

Journées européennes de l’archéologie Monteneuf, 17 juin 2023, Monteneuf . Journées européennes de l’archéologie Menhirs de Monteneuf Monteneuf Morbihan

2023-06-17 14:30:00 – 2023-06-18 17:30:00 Monteneuf

Morbihan À l’occasion des journées européennes de l’archéologie, les Menhirs de Monteneuf vous ouvrent leurs portes. Accompagné de professionnels en archéologie découvrez le site mégalithique ainsi que les dernières découvertes des recherches archéologiques qui

changent notre vision de la préhistoire.

Prévoir tenue adaptée pour une sortie extérieure.

Tout public. Réservation conseillée. +33 2 97 93 26 74 Monteneuf

dernière mise à jour : 2022-12-09 par

Détails Catégories d’évènement: Monteneuf, Morbihan Autres Lieu Monteneuf Adresse Menhirs de Monteneuf Monteneuf Morbihan Ville Monteneuf lieuville Monteneuf Departement Morbihan

Monteneuf Monteneuf Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monteneuf/

Journées européennes de l’archéologie Monteneuf 2023-06-17 was last modified: by Journées européennes de l’archéologie Monteneuf Monteneuf 17 juin 2023 Menhirs de Monteneuf Monteneuf Morbihan Monteneuf morbihan

Monteneuf Morbihan