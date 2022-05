Journées Européennes de l’Archéologie Migennes Migennes Catégories d’évènement: Migennes

Yonne

Journées Européennes de l'Archéologie Office de Tourisme du Migennois 1, place Francois Mitterrand Migennes

2022-06-17 10:00:00 – 2022-06-18 17:00:00

Migennes Yonne Migennes EUR Visite commentée du fragment restauré de la mosaïque gallo-romaine de Migennes – vidéo et vestiges en vitrine. ot.migennes@wanadoo.fr +33 3 86 80 03 70 Visite commentée du fragment restauré de la mosaïque gallo-romaine de Migennes – vidéo et vestiges en vitrine. Office de Tourisme du Migennois 1, place Francois Mitterrand Migennes

Lieu Migennes Adresse Office de Tourisme du Migennois 1, place Francois Mitterrand Ville Migennes Departement Yonne

