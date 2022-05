Journées européennes de l’archéologie Martigues, 18 juin 2022, Martigues.

Journées européennes de l’archéologie Ferrières Boulevard du 14 juillet Martigues

2022-06-18 – 2022-06-19 Ferrières Boulevard du 14 juillet

Martigues Bouches-du-Rhône

A cette occasion le musée vous invite à venir voir comment se fait une fouille, comment on identifie des objets, comment on en restitue les formes et bien d’autre chose encore … Si vous êtes passionnés, ou simplement curieux, venez découvrir les coulisses de la recherche archéologique et l’histoire de Martigues !

Les Journées européennes de l’archéologie sont ouvertes à toutes et à tous afin de sensibiliser les publics les plus divers à l’archéologie, à ses enjeux, à ses métiers et à ses méthodes.

musee@ville-martigues.fr +33 4 42 41 39 60

Ferrières Boulevard du 14 juillet Martigues

