Journées européennes de l’archéologie Ferrières Martigues, samedi 15 juin 2024.

Les Journées européennes de l’archéologie sont ouvertes à toutes et à tous afin de sensibiliser les publics les plus divers à l’archéologie, à ses enjeux, à ses métiers et à ses méthodes.Familles

Lors des JNA, tous les acteurs en lien avec l’archéologie se mobilisent afin de faire découvrir au public les trésors du patrimoine et les dessous de la discipline. Opérateurs de fouilles, organismes de recherche, universités, musées et sites archéologiques, laboratoires, associations, centres d’archives et collectivités territoriales sont encouragés à organiser des activités innovantes, originales et interactives pour le grand public. .

Ferrières Boulevard du 14 juillet

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur musee@ville-martigues.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15

fin : 2024-06-16



