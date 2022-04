Journées européennes de l’archéologie Marseille 1er Arrondissement, 17 juin 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Journées européennes de l’archéologie Marseille 1er Arrondissement

2022-06-17 – 2022-06-19

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 1er Arrondissement

Vous avez rendez-vous avec votre histoire !



Les Journées européennes de l’archéologie sont pilotées par l’Inrap sous l’égide du ministère de la Culture.



Elles se dérouleront les 17, 18 et 19 juin 2022.



Passionnés d’histoire ou simples curieux, en famille ou avec sa classe, venez découvrir les coulisses du patrimoine et de la recherche archéologique.



À l’occasion de ce rendez-vous national, la Ville de Marseille met particulièrement en valeur le patrimoine archéologique de la plus ancienne cité de France.



Cette année le “village de l’archéologie” sera consacré à la Préhistoire et prendra place sur le site archéologique le plus important de la ville : le port originel de Massalia. Sur une esplanade, aux portes du Musée d’Histoire de Marseille, tous les partenaires de l’édition 2022 se retrouveront autour de restitutions de tentes préhistoriques.



Comment faisait-on pour allumer un feu ? Se vêtir ? Dessiner ? Tailler un silex ?

Les scolaires pendant la semaine puis tous les curieux pendant le week-end pourront retrouver ces gestes et techniques des premiers habitants du territoire.





Retrouvez le le programme complet, horaires, réservation sur marseille.fr

et journees-archeologie.fr

À l’occasion de ce rendez-vous national, la Ville de Marseille met particulièrement en valeur le patrimoine archéologique de la plus ancienne cité de France.

https://journees-archeologie.fr/c-2022/accueil

Retrouvez le le programme complet, horaires, réservation sur marseille.fr

et journees-archeologie.fr

Marseille 1er Arrondissement

