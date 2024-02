Journées européennes de l’archéologie Village de l’archéologie au Musée d’histoire de Marseille et autres lieux Marseille 1er Arrondissement, vendredi 14 juin 2024.

À l’occasion de ce rendez-vous national, la Ville de Marseille met particulièrement en valeur le patrimoine archéologique de la plus ancienne cité de France.

Vous avez rendez-vous avec votre histoire !



Passionnés d’histoire ou simples curieux, en famille ou avec sa classe, venez découvrir les coulisses du patrimoine et de la recherche archéologique.





Les Journées européennes de l’archéologie, coordonnées au niveau national par l’Inrap, Institut national de recherches archéologiques préventives, mobilisent les acteurs du monde de l’archéologie pour faire découvrir cette discipline, sensibiliser à la richesse et à la préservation du patrimoine archéologique et partager les résultats des travaux de recherche menés dans ce domaine.



Elles sont un moyen pour les archéologues de faire connaître leur métier et de sensibiliser les publics au riche patrimoine archéologique français, mais aussi aux enjeux sociétaux liés à l’archéologie, recherche du savoir enseveli pour le partager de manière désintéressée au plus grand nombre, par opposition au pillage, acte de prédation illégale, qui violente le patrimoine et s’effectue au détriment du savoir collectif.



Ces Journées se dérouleront du 14 au 16 juin 2024, avec des propositions de visites de sites et d’expositions, d’ateliers, de conférences ; nous vous donnons rendez-vous dans nos musées, dans nos bibliothèques, mais aussi sur des sites historiques pour découvrir ou redécouvrir les trésors de notre patrimoine commun.



Proposées par la Mairie de Marseille (Direction de la Culture, musée d’Histoire de Marseille et son pôle archéologique, musée d’archéologie méditerranéenne, muséum d’histoire naturelle).



En partenariat avec l’Inrap. Avec la participation des opérateurs culturels

(programme sous réserve de modification)



Le programme détaillé complet est disponible sur musees.marseille.fr à l’approche des Les Journées européennes de l’archéologie. .

Village de l’archéologie au Musée d’histoire de Marseille et autres lieux 2 Rue Henri Barbusse

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

