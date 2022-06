Journées européennes de l’archéologie Marignane, 16 juin 2022, Marignane.

Journées européennes de l’archéologie Marignane

2022-06-16 – 2022-06-17

Marignane 13700

Au programme

– Jeudi 16 juin à 18h : projection du film « Le refuge oublié » qui relate la vie sous terre des réfugiés pendant la Seconde Guerre Mondiale, et courts-métrages sur les métiers de l’archéologie.



– Vendredi 17 juin à 18h30 : conférence « Les origines et l’évolution du bourg marignanais révélées par l’archéologie ». Elle sera animée par Marilou Couval, archéologue et responsable d’opérations de chantiers de fouilles menées dans le centre historique.



– Du 16 au 30 septembre : exposition sur l’archéologie et ses découvertes à Marignane, accompagnée de modules ludiques sur l’archéologie. A savoir : « Les origines et l’évolution du bourg de Marignane révélées par l’archéologie » et « Le cimetière paroissial de Marignane du Moyen Age à l’époque moderne ».

Dans le cadre des journées européennes de l’archéologie, la Ville de Marignane vous invite à plonger dans le passé. Passionnés ou simples curieux, en famille ou avec sa classe, venez découvrir les coulisses du patrimoine et de la recherche archéologique.

affairesculturelles@ville-marignane.fr

Marignane

