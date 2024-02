Journées Européennes de l’Archéologie Luxeuil-les-Bains, samedi 15 juin 2024.

Journées Européennes de l’Archéologie Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Dans une ville riche de patrimoine, venez découvrir les vestiges de 2000 ans d’histoire !

L’&cclesia et la Tour des Échevins vous ouvrent leur portes et révèlent leur secrets. À découvrir en visite libre ou guidée.

Rendez-vous à Luxeuil-les-Bains, cité patrimoine !

Programme 2024 en cours

Présence d’un campement militaire romain à proximité du four de potiers.

Bac de fouilles

Équipés des outils de l’archéologue, les petits apprentis procèdent à la fouille et dessinent leurs découvertes. À partir de 6 ans. Gratuit. Four des potiers.

Visite de l’Ecclesia

Visite contée. Parcourez l’histoire du site archéologique Saint-Martin !

Entrée 4€ (dont 3€ reversés à la Fondation du patrimoine).

4€, samedi 15 et dimanche 16 juin.

L’&cclesia, cité patrimoine

Venez visiter ce site mis au jour sur la place de la République par les archéologues et découvrez les témoignages exceptionnels de l’histoire de Luxeuil. Laissez-vous surprendre par l’un des plus importants sites archéologiques mis en valeur en France !

Visite libre samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h (dernière entrée 45 min avant la fermeture). Entrée 4€ (dont 3€ reversés à la Fondation du patrimoine).

Inscription obligatoire au 03 84 40 06 41.

La Tour des Échevins

Poussez les portes de cet édifice étonnant et découvrez des vestiges archéologiques mis au jour depuis le XVIIIe siècle dans le sous-sol luxovien !

Visite libre samedi et dimanche de 14h à 18h (dernière entrée 30 min avant la fermeture).

Visite guidée. Inscription obligatoire au 03 84 40 06 41. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 10:00:00

fin : 2024-06-16 18:00:00

Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

