JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE Loupian, 19 juin 2021-19 juin 2021, Loupian.

JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE 2021-06-19 – 2021-06-20

Loupian 34140

Le service Archéologie Préventive et le réseau Patrimoine de Sète agglopôle méditerranée participent à cet évènement piloté par l’INRAP sous l’égide du Ministère de la Culture, et vous invitent à découvrir les coulisses du patrimoine et de la recherche archéologique sur le territoire du Bassin de Thau.

►Journées Portes Ouvertes

Visitez gratuitement tout le week-end le Musée gallo-romain Villa-Loupian et son site archéologique (mosaïques du Ve siècle) !

>> Entrée libre de 10h à 12h et de 14h à 18h (dernière entrée 1h avant la fermeture).

► Rencontre avec les archéologues du territoire de Sète agglopôle méditerranée

Avec le service d’archéologie préventive de Sète agglopôle méditerranée

>> Le Samedi 19 Juin de 14h à 18h

► Ouverture de l’exposition Romain Gallo de l’artiste plasticien Bruno Mercet

Avec réalisation d’une oeuvre in situ en partenariat avec l’espace o25 rjj à Loupian

>> Le Samedi 19 Juin à 18h

► Visite théâtralisée : les archéologues incompétents

Suivez la piste de deux archéologues farfelus, le professeur Vroumberger et son assistante Mlle Ninon Nihoui! Ils décortiquent les légendes, les faits historiques et découvrent même des trésors cachés!

Une visite décalé pour petits et grands ! Par la compagnie Art Scène Lutin

>> Le Dimanche 20 Juin à 18h

Gratuit sur réservation au 04.67.18.68.18

Journées portes ouvertes, rencontre avec les archéologues du territoire, exposition et visite théâtralisées…

+33 4 67 18 68 18 https://patrimoine.agglopole.fr/

Journées portes ouvertes, rencontre avec les archéologues du territoire, exposition et visite théâtralisées…

Le service Archéologie Préventive et le réseau Patrimoine de Sète agglopôle méditerranée participent à cet évènement piloté par l’INRAP sous l’égide du Ministère de la Culture, et vous invitent à découvrir les coulisses du patrimoine et de la recherche archéologique sur le territoire du Bassin de Thau.

►Journées Portes Ouvertes

Visitez gratuitement tout le week-end le Musée gallo-romain Villa-Loupian et son site archéologique (mosaïques du Ve siècle) !

>> Entrée libre de 10h à 12h et de 14h à 18h (dernière entrée 1h avant la fermeture).

► Rencontre avec les archéologues du territoire de Sète agglopôle méditerranée

Avec le service d’archéologie préventive de Sète agglopôle méditerranée

>> Le Samedi 19 Juin de 14h à 18h

► Ouverture de l’exposition Romain Gallo de l’artiste plasticien Bruno Mercet

Avec réalisation d’une oeuvre in situ en partenariat avec l’espace o25 rjj à Loupian

>> Le Samedi 19 Juin à 18h

► Visite théâtralisée : les archéologues incompétents

Suivez la piste de deux archéologues farfelus, le professeur Vroumberger et son assistante Mlle Ninon Nihoui! Ils décortiquent les légendes, les faits historiques et découvrent même des trésors cachés!

Une visite décalé pour petits et grands ! Par la compagnie Art Scène Lutin

>> Le Dimanche 20 Juin à 18h

Gratuit sur réservation au 04.67.18.68.18

dernière mise à jour : 2021-06-08 par