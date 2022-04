Journées Européennes de l’Archéologie Lillebonne, 18 juin 2022, Lillebonne.

Journées Européennes de l’Archéologie Place Félix Faure Musée gallo-romain, Juliobona Lillebonne

2022-06-18 10:00:00 – 2022-06-19 18:00:00 Place Félix Faure Musée gallo-romain, Juliobona

Lillebonne 76170 Lillebonne

La gastronomie gallo-romaine est à l’honneur !

Vous pourrez profiter d’une visite guidée sur l’alimentation des gallo-romains suivie d’une dégustation à 16h30.

Un atelier pour les enfants de découverte des assiettes antiques et de leur contenu est organisé à 10h30, 14h, et 17h.

Visites guidées du théâtre et du musée à 10h et 15h.

