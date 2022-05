JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE Le Mans, 19 juin 2022, Le Mans. JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE Musée J-C Boulard – Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans

2022-06-19 – 2022-06-19 Musée J-C Boulard – Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau

Le Mans Sarthe Dans le cadre de l’exposition « Au pied du mur », et pour les Journées Européennes de l’archéologie, le musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenêt vous invite à assister à des démonstrations de taille de pierre par Eddy Sethian, archéologue à l’INRAP et de travail du verre par Jean Ladjaj.

Enfin, venez écouter une « évocation de la musique antique » par Gallia Musica.

En accès libre. +33 2 43 47 46 45 https://www.lemans.fr/musees Dans le cadre de l’exposition « Au pied du mur », et pour les Journées Européennes de l’archéologie, le musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenêt vous invite à assister à des démonstrations de taille de pierre par Eddy Sethian, archéologue à l’INRAP et de travail du verre par Jean Ladjaj.

Enfin, venez écouter une « évocation de la musique antique » par Gallia Musica.

En accès libre. Musée J-C Boulard – Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Musée J-C Boulard - Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Ville Le Mans lieuville Musée J-C Boulard - Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans Departement Sarthe

Le Mans Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE Le Mans 2022-06-19 was last modified: by JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE Le Mans Le Mans 19 juin 2022 le mans sarthe

Le Mans Sarthe