Journées européennes de l’archéologie La Réole, 18 juin 2022, La Réole.

Journées européennes de l’archéologie La Réole

2022-06-18 – 2022-06-18

La Réole Gironde La Réole Gironde

EUR 0 0 Passionnés d’histoire ou simples curieux, en famille ou en solo, venez découvrir les coulisses du

patrimoine et de la recherche archéologique lors de ces journées pilotées par l’INRAP (Institut

National de Recherches Archéologiques Préventives) sous l’égide du Ministère de la Culture.

Nous vous proposons une visite du quartier de la Salargue, situé à l’est de La Réole s’est développé à partir du XIII e siècle en même temps que la deuxième enceinte de la ville. Partez à la découverte de son histoire et de son patrimoine en compagnie d’un archéologue et guide-conférencier.

RDV→ Office de tourisme de La Réole (52, rue André Benac)

+33 6 19 76 16 33

La Réole

