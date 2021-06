Meung-sur-loire La Monnaye Meung-sur-Loire Journées européennes de l’archéologie La Monnaye Meung-sur-loire Catégorie d’évènement: Meung-sur-Loire

du samedi 19 juin au dimanche 20 juin à La Monnaye

Le musée de La Monnaye participe aux journées européennes de l’archéologie ! Au programme : atelier mini chantier de fouilles archéologiques de 4 a 12 ans, présentation numérique de l’image au cheval dans les pièces de monnaies gauloises (collection Quatrehomme), livret jeu pour les enfants et visite libre de la collection archéologique du musée. Entrée libre dans le respect des mesures barrières Réveillez votre curiosité ! La Monnaye 22 Rue des Remparts, Meung-sur-loire Meung-sur-loire

2021-06-19T09:30:00 2021-06-19T12:30:00;2021-06-20T15:00:00 2021-06-20T18:00:00

