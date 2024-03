JOURNEES EUROPEENNES DE L’ARCHEOLOGIE Entre Ris et Cazaux-Debat RIS Ris, dimanche 16 juin 2024.

JOURNEES EUROPEENNES DE L’ARCHEOLOGIE Entre Ris et Cazaux-Debat RIS Ris Hautes-Pyrénées

Au cours d’une randonnée facile, vous découvrirez le site du castrum Mail de Lagarde au Pla d’Era Croua, sur la commune de Cazaux-Debat, dont les fouilles se seront déroulées seulement quelques jours avant par une équipe d’archéologues.

Des informations sur l’archéologie en général vous seront également délivrées.

Durée 3h. Prévoir chaussures de marche

Sur réservation au 06 42 17 66 31.

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-16 14:00:00

fin : 2024-06-16 17:00:00

RIS Chapelle Notre-Dame des Neiges

Ris 65590 Hautes-Pyrénées Occitanie pah@aure-louron.fr

L’événement JOURNEES EUROPEENNES DE L’ARCHEOLOGIE Entre Ris et Cazaux-Debat Ris a été mis à jour le 2024-03-07 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65